Жительница Смоленщины выиграла автомобиль в новогоднем выпуске “Поле чудес”

Леонид Якубович пригласил местную жительницу на программу для вручения ключей от машины Жительница Сафоновского района Смоленской области решила попытать удачу, желая выиграть автомобиль в розыгрыше в капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале.
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