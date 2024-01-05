Смоленск 2.0
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Жительница Смоленщины выиграла автомобиль в новогоднем выпуске “Поле чудес”

Жительница Смоленщины выиграла автомобиль в новогоднем выпуске “Поле чудес”

Леонид Якубович пригласил местную жительницу на программу для вручения ключей от машины Жительница Сафоновского района Смоленской области решила попытать удачу, желая выиграть автомобиль в розыгрыше в капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале.

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