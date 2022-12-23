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Картер – восьмой игрок с драфта-2003, сыгравший 1200 матчей в НХЛ

Джефф Картер сыграл 1200 матчей в НХЛ. 37-летний нападающий «Питтсбурга» достиг этой отметки в игре регулярного чемпионата против «Каролины» (3:4 ОТ).

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