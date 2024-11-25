Россия имитировала ядерный удар по Украине

Ракету «Орешник» сбить можно только в космосе, и это большая угроза для всей Европы, Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил замдиректора украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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