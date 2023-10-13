Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в 2023 году

Португалец обошёл Месси и Неймара.Португалец обошёл Месси и Неймара.Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первую строчку в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2023 году по версии журнала Forbes.