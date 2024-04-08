Полковника ГСУ СКР Избенко задержали в зоне спецоперации

Модест

Не успел генерала получить, наворованных денег наверное не хватило на генеральскую звезду. Генералы у нас все невиноватые, за них заместители на зоне отдуваются. Так что придётся этому Избенке в Мордовии рукавицы шить или снарядные ящики колотить.