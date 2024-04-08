Заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александра Избенко задержали в Донецкой области, сообщает источник в ФСБ.
Полковника ГСУ СКР Избенко задержали в зоне спецоперации
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Не успел генерала получить, наворованных денег наверное не хватило на генеральскую звезду. Генералы у нас все невиноватые, за них заместители на зоне отдуваются. Так что придётся этому Избенке в Мордовии рукавицы шить или снарядные ящики колотить.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии