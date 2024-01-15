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Самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за неисправности

Самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, в ночь на 15 января совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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