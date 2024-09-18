Хиггинс, Уилсон и Трамп продолжают борьбу за титул Чемпиона Англии

Джон Хиггинс обыграл Дэвида Гилберта, Кайрен Уилсон нанес поражение Энтони МакГиллу, а Джадд Трамп победил Мэттью Селта в 1/16 финала на турнире English Open 2024 в Брентвуде, сообщает WST Все Новости и результаты English Open 2024 English Open 2024.