Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца

Снижение цен производителей куриных яиц с некоторым лагом начало отражаться и на розничных ценах, тренд на снижение стоимости в рознице в ближайшей перспективе сохранится, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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