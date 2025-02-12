Предварительные операционные результаты «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год – основные события 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, «ЭЛ5-Энерго» представит предварительные операционные результаты за 2024 год. Выработка и полезный отпуск электроэнергии компании в 2023 году выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 2%.
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