Предварительные операционные результаты «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год – основные события 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, «ЭЛ5-Энерго» представит предварительные операционные результаты за 2024 год. Выработка и полезный отпуск электроэнергии компании в 2023 году выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 2%.