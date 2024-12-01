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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев: «Желаю Загитовой соблюдать ПДД. Она должна понимать, что на нее могут быть наложены ограничения, в частности выезд из страны»

Ранее издание «Постньюс» сообщило, что олимпийская чемпионка Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году.

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