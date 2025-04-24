Чаепитие в императорской семье: какие необычные закуски были в моде

В ход шли не только привычные сладости и сухофрукты. 123RF/legion-media.ruЧаепития были важной частью дня, особенно летом, когда императорская семья проводила время в загородных резиденциях, таких как Петергоф.
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