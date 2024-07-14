Очевидец: полицейские игнорировали предупреждения о стрелке на митинге Трампа

Global Look Press/Xin Hua Полицейские проигнорировали предупреждения очевидцев о том, что они видели стрелка на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, где 13 июля произошла стрельба.
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