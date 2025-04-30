«Бессмертный полк» в Берлине: фрицы запретили любые символы Победы

Германия была... есть... и останется логовом фашистов. Нужно делать оргвыводы, а не жевать сопли.

Балу -

В Германии не было фашистов... Фашисты были в Италии... В Германии были нацисты... Но у нас, почему-то, принято называть нацистов фашистами... Хотя и сами пленные нацики удивлялись, когда их называли фашистами...