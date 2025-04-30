Полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но. В том-то и дело, что "но".
«Бессмертный полк» в Берлине: фрицы запретили любые символы Победы
Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Германия была... есть... и останется логовом фашистов. Нужно делать оргвыводы, а не жевать сопли.
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7 час.
Балу -
В Германии не было фашистов... Фашисты были в Италии... В Германии были нацисты... Но у нас, почему-то, принято называть нацистов фашистами... Хотя и сами пленные нацики удивлялись, когда их называли фашистами...
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6 час.
Анфиса Иванова
Нацизм их был фашиствующим !!! Запомните это.
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4 час.
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