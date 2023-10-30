Гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяНоябрь 2023 года обещает быть месяцем, в котором звезды встретят нас с разнообразными энергиями, создавая необычные ситуации и вызывая сложные эмоции.
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