Главы Госдепартамента США и Пентагона пытались убедить американских сенаторов, что в случае одобрения предоставления финансирования исключительно Израилю, не учитывая при этом нужды Украины, президент России Владимир Путин неминуемо победит.
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