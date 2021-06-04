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Зеленский решил поссориться с Германией и Францией?

Зеленский решил поссориться с Германией и Францией?

Кто виноват в том, что Украина потерла Крым?Франция и Германия, они в 2008 году не приняли Украину в НАТО, не дали план действий по членству.

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