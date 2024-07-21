Готовь сани летом, а кондиционер зимой

В Молдове аномальная жара. Столбики термометров поднялись до 40 градусов. Высокие температуры повысили спрос на электроэнергию, особенно в часы пик, что объясняется ростом использования потребителями кондиционеров.
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