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Губернатор Камчатского края потребовал улучшить обеспечение медикаментами в селе Соболево

Губернатор Камчатского края потребовал улучшить обеспечение медикаментами в селе Соболево

В ходе визита в Соболевский муниципальный район губернатор Камчатского края Владимир Солодов поставил задачу исправить проблему с недостаточным обеспечением нелготными лекарственными препаратами в селе Соболево.

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