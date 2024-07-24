Губернатор Камчатского края потребовал улучшить обеспечение медикаментами в селе Соболево

В ходе визита в Соболевский муниципальный район губернатор Камчатского края Владимир Солодов поставил задачу исправить проблему с недостаточным обеспечением нелготными лекарственными препаратами в селе Соболево.
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