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«Нани заходит и кричит: «Я тебе лицо разобью!» Я чуть не обосрался». Фил Джонс рассказал о стычке с португальцем после поражения, а Фердинанд вспомнил, как тот сломал ребро молодому игроку

«Помню, как мы играли с «Уиганом» [в 2012-м] и фактически проиграли чемпионат. Мы уступаем 0:1 на 90-й минуте, и Нани, храни его Господь, стоит и делает все эти свои перешагивания на краю поля.

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