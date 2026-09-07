В Рязани неделя начнется с прохлады, а закончится теплом

На новой неделе в Рязанской области температура поднимется с +13 до +25 градусов, начало недели будет прохладным и дождливым, а с середины недели установится сухая и теплая погода.
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