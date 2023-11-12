Посыпаем фрикадельки сыром и готовим как котлеты в духовке. Когда нужно быстро и вкусно

Фрикадельки с сыром могут стать не только закуской, но и полноценным ужином. Мы будем готовить их в духовке почти как котлеты, только сам фарш смешаем с мелко нарубленной капустой, тертым луком и специями.
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