«Только оружия мало»: РФ перешла к тотальной войне против Украины – Berliner Zeitung

Российская армия значительно улучшила свои навыки ведения боевых действий на Украине. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
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