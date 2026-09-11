Собянин рассказал о новых высокотехнологичных производствах Москвы

Москва уже в течение нескольких лет переживает бум промышленного строительства. Как заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях, практически каждый месяц в городе открывают новые высокотехнологичные производства.
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