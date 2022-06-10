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Адвокат Деппа опровергла слухи о романе с актером

Адвокат Деппа опровергла слухи о романе с актером

Камилла Васкес назвала подобную информацию «сексизмом» Правозащитница актера Джонни Деппа Камилла Васкес, которая в суде представляла интересы знаменитости против экс-супруги — актрисы Эмбер Херд, прокомментировала слухи о ее романе с мужчиной.

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