Адвокат Деппа опровергла слухи о романе с актером

Камилла Васкес назвала подобную информацию «сексизмом» Правозащитница актера Джонни Деппа Камилла Васкес, которая в суде представляла интересы знаменитости против экс-супруги — актрисы Эмбер Херд, прокомментировала слухи о ее романе с мужчиной.
Камилла Васкес назвала подобную информацию «сексизмом» Правозащитница актера Джонни Деппа Камилла Васкес, которая в суде представляла интересы знаменитости против экс-супруги — актрисы Эмбер Херд, прокомментировала слухи о ее романе с мужчиной.
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