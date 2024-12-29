«Орешник»: новое оружие России стало неуловимым и самым мощным в мире

Военный аналитик Драго Босния считает новую ракету "Орешник" самым мощным конвенциональным оружием. Владимир Путин сообщил о её применении в Днепропетровске, как ответной мере на использование Киевом западного вооружения против российских территорий.
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