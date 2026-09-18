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Воронежские новости

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Воронежская область увеличила поставки топлива с сентября

Воронежская область увеличила поставки топлива с сентября

По данным мониторинга регионального правительства, к утру пятницы, 18 сентября, наличие бензина АИ-92 обеспечили 75% заправок региона, АИ-95 — более 65% станций, а дизельное топливо присутствует на 86% АЗС.

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