В Карагандинской области готовятся к новому отопительному сезону

Главе региона Ермаганбету Булекпаеву доложили о работах в Осакаровском и Бухар-Жырауском районах. В посёлке Молодёжном Осакаровского района котельная, отапливающая один из микрорайонов, морально устарела.
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