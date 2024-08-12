В России появилась новая мошенническая схема с «Госуслугами» и «Госключом»

Мошенники, занимающиеся кражей денег с банковских счетов граждан, начали испытывать новую, сложную и убедительную схему обмана, связанную с порталом «Госуслуги» и приложением для электронной подписи «Госключ».
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