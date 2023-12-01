«Номеров много, спроса мало». Отельер — о переизбытке отелей на Мальдивах

Мохаммед Халил, совладелец отеля The Nautilus Maldives О зарождении люксового туризма на Мальдивах У Мальдив никогда не было экономических оснований взлететь в качестве люксового направления для туризма — здесь, как в ОАЭ, нефть никогда не находили.