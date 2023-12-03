"Жестоко, безумие": Запрет извращенцев в России вывел из себя Собчак

Надежда Белугина

Насилие было как раз со стороны Собчак, Пугачёвой и им подобным крикунам, когда они стали рассадником этих ЛГБТшников. Не наши эти ряженые. Хотели внедрить нам, но спасибо нашему президенту - услышал волю основных и коренных жителей страны, живущих по своим традициям, не потворствующих извращениям. Не надо развращать нам сыновей и внуков. Уедут из нашей страны испорченные мнимой свободой, попадая в порочную зависимость, особи? Попутного им ветра. ОН И ОНА Надежда Белугина-Подюжская Воспоминания, порой, так греют душу. Ведь это было, пусть давно... Послушай... Во всём ведущий он, им движет цель и разум, С рожденья устремлён к свершениям благим. Она - его маяк и, вдохновляя фразой, Посветит в темноте, чтоб был он невредим. Он верность ей хранит на море и на суше, Лишь именем её всех хочет называть. Она, как соловей, поёт, врачуя душу, И не жалеет средств его завоевать. Как музыка её ласкающие руки, Она - виолончель, в ночи влекущий звук, Он мужествен и смел, и ей во всём порука, Звучащий в унисон, ей вторящий дудук. Всегда готов помочь, не ждёт взамен награду, Но за любовь свою бесспорно постоит. Он тихий свет несёт, она ему - прохладу, Чтоб в самый жаркий день смог жажду утолить. Он – крепко на земле и в том судьба и жребий, Она же – в небесах, спускаясь иногда. Он – соль родной земли. Она - частица неба, хранительница тайн семейного гнезда. В гармонии такой жить суждено природой, Не нужно перемен, чтоб не стряслось беды. Он мужеством богат, она - своей породой. На женское лицо не нужно бороды. Пускай живёт любовь, и пусть родятся дети, чтоб не обузой стать – плодами их любви. Чтоб искренне семья исполнила заветы, вот на такую жизнь нас, Бог, благослови. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2014 Свидетельство о публикации №114081101894