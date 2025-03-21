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Петербургский дневник

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Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в ПМЭФ-2025

Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в ПМЭФ-2025

Он может встретиться с Владимиром Путиным Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов сообщил «РИА Новости», что президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

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