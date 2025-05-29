Хавбек «Пари НН» Трошечкин о стыках с «Сочи»: «Нельзя предавать футбол! Мы должны играть за свое имя, за город, за клуб»

Команды провели первый стыковой матч за право выступать в Мир РПЛ. – Очень сложный матч. Нам надо было абстрагироваться от информационного шума, но как это сделать? Любая новость, появляющаяся в прессе, разлетается по команде за пять минут.
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