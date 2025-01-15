В Краснодаре задержали «врача», который брал с пациентов деньги за «лекарства с большой скидкой»

В полицию обратилась 51-летняя жительница Сочи. Она рассказала, что во время лечения в Краснодаре познакомилась с врачом местной клиники, который предложил через него купить необходимые ей лекарства с большой скидкой.
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