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МИД Венгрии подтвердил намерение ЕС назначить уполномоченного по санкциям

МИД Венгрии подтвердил намерение ЕС назначить уполномоченного по санкциям

Госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер заявил, что руководство Европейского союза собирается назначить уполномоченного по санкциям с целью ужесточить контроль за их соблюдением.

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