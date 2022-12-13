МИД Венгрии подтвердил намерение ЕС назначить уполномоченного по санкциям

Госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер заявил, что руководство Европейского союза собирается назначить уполномоченного по санкциям с целью ужесточить контроль за их соблюдением.