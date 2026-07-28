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В кастрюльке

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Пышные домашние оладушки на кефире, которые раздуваются на сковороде как пончики. Раскрываю секреты правильного теста

Пышные домашние оладушки на кефире, которые раздуваются на сковороде как пончики. Раскрываю секреты правильного теста

Есть мнение, что пышные оладьи получаются только у опытных хозяек, у которых есть свои секреты теста и прочие хитрости готовки.

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