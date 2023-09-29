Маша Фёдорова, Ирина Безрукова, Татьяна Геворкян на перформансе “Forma звука”

В Москве прошёл аудиовизуальный перформанс “Forma звука“, посвящённый началу реставрации бывших мастерских Московско-Александровской железной дороги — территории Пресненского вала с объектами культурного наследия.
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