«Не согласны с Путиным»: в Белом доме оправдали теракт в Крокусе

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
жЫвотное по кличке &quot;кирби&quot; давно зарекомендовало себя полным отсутствием мозга. Я не кровожадный, но от всей души желаю этому гавнюку оказаться на месте любого из погибших россиян. Эта тварь достойна, чтобы её замочили в сортире местные афроамериканские  люмпен-пролетарии. Земля тебе стекловатой, урод.
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