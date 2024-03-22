«Не согласны с Путиным»: в Белом доме оправдали теракт в Крокусе

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

жЫвотное по кличке "кирби" давно зарекомендовало себя полным отсутствием мозга. Я не кровожадный, но от всей души желаю этому гавнюку оказаться на месте любого из погибших россиян. Эта тварь достойна, чтобы её замочили в сортире местные афроамериканские люмпен-пролетарии. Земля тебе стекловатой, урод.