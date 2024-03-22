Попытку оправдать зверское убийство ни в чем неповинных людей в Крокус Сити Холле предприняли в администрации США.
«Не согласны с Путиным»: в Белом доме оправдали теракт в Крокусе
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
жЫвотное по кличке "кирби" давно зарекомендовало себя полным отсутствием мозга. Я не кровожадный, но от всей души желаю этому гавнюку оказаться на месте любого из погибших россиян. Эта тварь достойна, чтобы её замочили в сортире местные афроамериканские люмпен-пролетарии. Земля тебе стекловатой, урод.
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