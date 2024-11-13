Большинство депутатов проголосовало «за» лишение двух иноагентов полномочий

За округами Светланы Каверзиной* и Антона Картавина* будут присматривать кураторы. Горсовет Новосибирска во время внеочередной сессии сегодня, 13 ноября, проголосовал за лишение мандатов двух депутатов-иноагентов Светланы Каверзиной* и Антона Картавина*.