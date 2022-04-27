Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. Вторые матчи. «Синара» сыграет с «Новой генерацией», «Торпедо» против «Газпром-Югры» и другие матчи

28 апреля пройдут вторые матчи 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу. «Синара» сыграет с «Новой генерацией», «Торпедо» против «Газпром-Югры».

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