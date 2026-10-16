В Калифорнии лесные пожары оставили без электричества более 180 тысяч жителей. Отключение затронуло округа Вентура и Лос-Анджелес, где без света остались тысячи домов.
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