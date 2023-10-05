Мужчина попытался изнасиловать проводницу в купе поезда

Мужчина попытался изнасиловать проводницу поезда, но она оказала ему активное сопротивление. В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Омска, обвиняемого в покушении на изнасилование (ч.
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