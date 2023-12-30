Глава СПЧ Валерий Фадеев в комментарии ТАСС: По итогам встречи с президентом 4 декабря ожидаем выхода более десятка поручений.
Без названия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Глава СПЧ Валерий Фадеев в комментарии ТАСС: По итогам встречи с президентом 4 декабря ожидаем выхода более десятка поручений.
Свежие комментарии