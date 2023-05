Следующая Mortal Kombat станет перезапуском серии, в этом году почти все крупнейшие компании вместо Е3 поедут на Summer Game Fest, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла в релиз и получила высочайшие оценки, Акира Ямаока будет ласкать ваши уши в пиксельном инди-хорроре Decarnation, журналисты опробовали конкурента Steam Deck — ASUS ROG Ally, Marvel’s Spider-Man 2 получит полную официальную русскую локализацию, Blizzard планирует развивать .