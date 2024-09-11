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CNN: 63% избирателей США сочли, что Харрис превзошла Трампа на дебатах

CNN: 63% избирателей США сочли, что Харрис превзошла Трампа на дебатах

Более половины американских избирателей (63%), которые смотрели предвыборные дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, сочли, что Харрис "превзошла" Трампа на мероприятии.

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