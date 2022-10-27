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Spiegel: глава минобороны ФРГ Ламбрехт просит Швейцарию отказаться от нейтралитета

Spiegel: глава минобороны ФРГ Ламбрехт просит Швейцарию отказаться от нейтралитета

pxhere.com Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт направила послание на имя главы военного ведомства Швейцарии Виолы Амхерд с требованием разрешить реэкспорт боеприпасов к поставляемых ФРГ на Украину зенитным самоходным установкам Gepard.

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