АФИНЫ, 21 октября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Тысячи учащихся школ, студентов вузов и преподавателей пришли в Афинах на митинг с требованием увеличения финансирования образования, передает корреспондент ТАСС.
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