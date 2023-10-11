Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Толик, а ты куда собрался?!": Среди наших "израильтян" самым испуганным оказался Чубайс. Экс-глава Роснано летит в Россию.

Интересная жизнь с Vera Star Когда в Израиле началась самая большая заваруха за последние 50 лет, у представителей российского бомонда, вспомнивших в прошлом году о своих еврейских корнях, сразу же нашлась куча разных дел за пределами Земли Обетованной и они буквально штурмом взяли аэропорт "Бен-Гурион".

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