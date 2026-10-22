Крымчанин Михаил Кирилин стал первым на турнире в Гонконге.Воспитанник военно-патриотического клуба «Гурда» Михаил Кирилин одержал победу на Международном турнире по практической стрельбе Hong Kong International IPSC Action Air Handgun Championship-2026.
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