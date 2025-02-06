Помощь издалека: Азербайджан выделил миллион долларов на поддержку Украины

Это уже не первая гуманитарная помощь Азербайджана Украине. В июле 2023 года была оказана помощь на сумму 7,6 миллионов долларов, а в 2022 году общая сумма помощи превысила 17,6 миллионов долларов (более 30 миллионов манатов), что стало крупнейшей гуманитарной инициативой Баку за этот период.