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Помощь издалека: Азербайджан выделил миллион долларов на поддержку Украины

Помощь издалека: Азербайджан выделил миллион долларов на поддержку Украины

Это уже не первая гуманитарная помощь Азербайджана Украине. В июле 2023 года была оказана помощь на сумму 7,6 миллионов долларов, а в 2022 году общая сумма помощи превысила 17,6 миллионов долларов (более 30 миллионов манатов), что стало крупнейшей гуманитарной инициативой Баку за этот период.

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