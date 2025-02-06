Помощь издалека: Азербайджан выделил миллион долларов на поддержку Украины

Это уже не первая гуманитарная помощь Азербайджана Украине. В июле 2023 года была оказана помощь на сумму 7,6 миллионов долларов, а в 2022 году общая сумма помощи превысила 17,6 миллионов долларов (более 30 миллионов манатов), что стало крупнейшей гуманитарной инициативой Баку за этот период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии