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Bentley готовит «заряженную» версию Bentayga не гибрид

Bentley разрабатывает спортивную версию Bentayga без гибридной технологии. Китайские СМИ сообщили, что в 2025 году в модельный ряд войдет усовершенствованная версия с бензиновым 4,0-литровым V8, развивающим до 600 лошадиных сил.

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