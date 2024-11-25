Bentley готовит «заряженную» версию Bentayga не гибрид

Bentley разрабатывает спортивную версию Bentayga без гибридной технологии. Китайские СМИ сообщили, что в 2025 году в модельный ряд войдет усовершенствованная версия с бензиновым 4,0-литровым V8, развивающим до 600 лошадиных сил.